Мамаев двумя словами описал Батракова

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев поделился впечатлениями от полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Батраков – топовый футболист. У него хороший потенциал. Алексей привязан к своей позиции и эффективен на ней. Он не боится брать на себя ответственность.
Если он будет продолжать в том же духе, то вырастет в большого футболиста. Он показывает невероятную статистику. У него должна получиться классная и запоминающаяся карьера», – сказал Мамаев.
- 20-летний Батраков – воспитанник «Локо».
- За главную команду он провел 62 матча, забил 29 голов и сделал 14 ассистов.
- Рыночная стоимость хавбека – 23 миллиона евро.
