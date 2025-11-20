Мамаев двумя словами описал Батракова

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев поделился впечатлениями от полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков – топовый футболист. У него хороший потенциал. Алексей привязан к своей позиции и эффективен на ней. Он не боится брать на себя ответственность.

Если он будет продолжать в том же духе, то вырастет в большого футболиста. Он показывает невероятную статистику. У него должна получиться классная и запоминающаяся карьера», – сказал Мамаев.