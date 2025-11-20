Бубнов назвал тренера РПЛ, который должен быть на небесах

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о фигуре главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
– Андрей Викторович говорит, что их всех спускают с небес на землю.
– Тоже верно.
– Представляешь, они уже на небесах? А знаешь, почему он опускает?
– Почему?
– Ну Талалаев знаешь, почему опускает их? Потому что на небесах должен быть только Талалаев.
– Ну нет.
– А эти все ребята из «Балтики» грешные внизу. Они успеют на небеса, придeт время, он их там встретит.
- Талалаев принял «Балтику» в прошлом году.
- Тренер привел калининградцев к победе в Первой лиге.
- «Балтика» идет в РПЛ 5-й.
Источник: «Чемпионат»