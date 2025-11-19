«Все за голову схватились»: Бубнова удивили слова Карпина про «Динамо»

Александр Бубнов отреагировал на слова Валерия Карпина про «Динамо».
– Дело в том, что Карпин сказал, что приоритет для него сборная. Правильно? А в «Динамо», говорит, на метро «Динамо» я приезжаю по воскресеньям как гастарбайтер, чтобы подрабатывать.
– Ну это ненормально.
– И все за голову схватились. Руководители, все. Болельщики «Динамо» на дыбы встали – гастарбайтер, блин! Приезжает подрабатывать.
- Карпин ранее заявил, что работа в «Динамо» для него не первостепенная.
- После этого он покинул пост главного тренера московской команды, заявив, что хочет сконцентрироваться на сборной России.
Источник: «Коммент.Шоу»