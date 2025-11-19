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  • «Все за голову схватились»: Бубнова удивили слова Карпина про «Динамо»

«Все за голову схватились»: Бубнова удивили слова Карпина про «Динамо»

19 ноября 2025, 12:51
26

Александр Бубнов отреагировал на слова Валерия Карпина про «Динамо».

– Дело в том, что Карпин сказал, что приоритет для него сборная. Правильно? А в «Динамо», говорит, на метро «Динамо» я приезжаю по воскресеньям как гастарбайтер, чтобы подрабатывать.

– Ну это ненормально.

– И все за голову схватились. Руководители, все. Болельщики «Динамо» на дыбы встали – гастарбайтер, блин! Приезжает подрабатывать.

  • Карпин ранее заявил, что работа в «Динамо» для него не первостепенная.
  • После этого он покинул пост главного тренера московской команды, заявив, что хочет сконцентрироваться на сборной России.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Бубнов Александр
Комментарии (26)
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ScarlettOgusania
1763546400
за какую "голову могли схватиться" в РУ динамы, у них же руководство безголовое...) правильно сказал "наш агент" - тренером в динаме он на подработке, по совместительству, будто никто не знал, что "основная работа" у Карпуши в сборной - знали на что шли...))
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SLADE2019
1763546538
У таких людей, как Карпин - хамовито-заносчивых, как правило плохо получается шутить. Вот и Карпин похохмить решил, да не вышло. Простить его за это надо. Но, если вдруг это не шутка была, то его от футбола оградить надо. Хотя, любой здесь на ветке хотел бы стать таким гастером.
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zigbert
1763547848
Шутка,которую многие примут всерьез.
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Интерес
1763548457
А он и есть эстоно-испанский гастарбайтер! А вы и не знали???
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suchi-69
1763553065
В последнем коммент-шоу у Бубнова пена пошла изо рта - чуть Нобеля не загрыз. Свихнувшийся пенс потенциально опасен для общества
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алдан2014
1763553808
По уму,Карпин больше работу не получит ни в одном нормальном клубе. Мосты сжёг,если конечно правда,что он это говорил
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RUSARM
1763554113
Судя по результату в динамо,он не только гастарбайтер,он вредитель!!
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АЛЕКС 58
1763555790
В какой клуб теперь пойдёт подрабатывать,пятерых баб кормить?
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Владимир К
1763642147
Карпин, это существо, которое не должен тренировать, не только сборную и команды из рпл, но и команды из низжих лиг. Кто его тянет, такой-же враг российского футбола.
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