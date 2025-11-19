«Все за голову схватились»: Бубнова удивили слова Карпина про «Динамо»

Александр Бубнов отреагировал на слова Валерия Карпина про «Динамо».

– Дело в том, что Карпин сказал, что приоритет для него сборная. Правильно? А в «Динамо», говорит, на метро «Динамо» я приезжаю по воскресеньям как гастарбайтер, чтобы подрабатывать.

– Ну это ненормально.

– И все за голову схватились. Руководители, все. Болельщики «Динамо» на дыбы встали – гастарбайтер, блин! Приезжает подрабатывать.