Пономарев – о Карпине: «Бывают тренеры, которые ни черта не соображают»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на уход Валерия Карпина из «Динамо».

«Слава Богу! Он вносил нервозность в команду. Карпин не понимает футбол.

Его уход будет «в плюс» «Динамо»? Еще какой. Два плюса будет! Вместо него любого можно ставить. Футболисты воспрянут духом и будут правильно играть. Бывают тренеры, которые ни черта не соображают. Но они в этом не сознаются. И Карпин не сознается.

У «Динамо» не было игры. Для клуба это большая удача, что он сам изъявил желание уйти. Пусть теперь одну сборную заставляет падать вниз по уровню», – сказал Пономарев.