Пономарев – о Карпине: «Бывают тренеры, которые ни черта не соображают»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на уход Валерия Карпина из «Динамо».
«Слава Богу! Он вносил нервозность в команду. Карпин не понимает футбол.
Его уход будет «в плюс» «Динамо»? Еще какой. Два плюса будет! Вместо него любого можно ставить. Футболисты воспрянут духом и будут правильно играть. Бывают тренеры, которые ни черта не соображают. Но они в этом не сознаются. И Карпин не сознается.
У «Динамо» не было игры. Для клуба это большая удача, что он сам изъявил желание уйти. Пусть теперь одну сборную заставляет падать вниз по уровню», – сказал Пономарев.
- «Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ московская команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.
Источник: «Спорт-Экспресс»