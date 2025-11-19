Введите ваш ник на сайте
Бубнов двумя словами описал уход Карпина из «Динамо»

Сегодня, 10:33
3

Александр Бубнов отреагировал на увольнение Валерия Карпина из «Динамо».

– Представляешь, он всем лапшу вешал, начиная, блин, с «Ростова», с «Армавира», где ещe он работал?

– В «Спартаке».

– В «Спартаке», да. Сбитый лeтчик.

– Давайте разложим. Карпин сильный тренер? Но совмещение это вред?

– Когда он был сильный? Опять ты начинаешь.

– В «Ростове».

– В «Армавире» ещe скажи. Я не знал, что «Армавир» был на втором месте во Второй лиге. Его взяли, чтоб он в Первую [поднял], а он их в третью вывел. Представляешь, тогда уже было ясно!

  • «Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • Первый круг РПЛ московская команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
  • Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.

«Спартаку» посоветовали назначить Карпина: «Если хотят упасть на 10-е место»
Реакция Канчельскиса на уход Карпина из «Динамо» 1
Селюк: «После Карпина в «Динамо» осталось много мусора» 4
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Бубнов Александр
Комментарии (3)
Volrad777
1763538168
Мусаев из краснодара за 3 года стал лучше тренером чем карпин за все своё время существования
Volrad777
1763538234
Это пудель которому самому нужен тренер
sochi-2013
1763545505
Рожденный ползать - летать не может!
