Бубнов двумя словами описал уход Карпина из «Динамо»

Александр Бубнов отреагировал на увольнение Валерия Карпина из «Динамо».
– Представляешь, он всем лапшу вешал, начиная, блин, с «Ростова», с «Армавира», где ещe он работал?
– В «Спартаке».
– В «Спартаке», да. Сбитый лeтчик.
– Давайте разложим. Карпин сильный тренер? Но совмещение это вред?
– Когда он был сильный? Опять ты начинаешь.
– В «Ростове».
– В «Армавире» ещe скажи. Я не знал, что «Армавир» был на втором месте во Второй лиге. Его взяли, чтоб он в Первую [поднял], а он их в третью вывел. Представляешь, тогда уже было ясно!
- «Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ московская команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.
Источник: «Коммент.Шоу»