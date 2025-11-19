Бубнов двумя словами описал уход Карпина из «Динамо»

Александр Бубнов отреагировал на увольнение Валерия Карпина из «Динамо».

– Представляешь, он всем лапшу вешал, начиная, блин, с «Ростова», с «Армавира», где ещe он работал?

– В «Спартаке».

– В «Спартаке», да. Сбитый лeтчик.

– Давайте разложим. Карпин сильный тренер? Но совмещение это вред?

– Когда он был сильный? Опять ты начинаешь.

– В «Ростове».

– В «Армавире» ещe скажи. Я не знал, что «Армавир» был на втором месте во Второй лиге. Его взяли, чтоб он в Первую [поднял], а он их в третью вывел. Представляешь, тогда уже было ясно!