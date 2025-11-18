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  • Орлов прокомментировал отставку Карпина русской пословицей

Орлов прокомментировал отставку Карпина русской пословицей

18 ноября 2025, 12:40
6

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на уход Валерия Карпина из «Динамо».

«Абсолютно не удивлeн отставкой Карпина. Он, видимо, не знает русской народной пословицы: за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. Так и вышло. Что Карпин хотел сделать с «Динамо», никто не понял. Он и сам жаловался, что игроки его не понимают. Что ж ты за тренер, если тебя футболисты не понимают? Ты должен как-то объяснить им, чтобы поняли.

В принципе не понимаю, почему «Динамо» выбрало Карпина. Кто им сказал, что Карпин классный тренер? Разве он это доказал своей работой? Какие места занимал «Ростов» у него? Из «Ростова» в «Динамо» переехали Глебов, а потом Осипенко. Это «золотой фонд» Карпина. И что, они стали лидерами в «Динамо»? Нет, конечно. Значит, тренер не оценивает игроков правильно. Так и в сборной у него происходит.

У динамовского руководства сложилось ложное представление, что Карпин – выдающийся тренер. Где, когда и в чeм он себя проявил?

У клуба есть деньги, но чем руководствуются при выборе, не понимаю. Какая мотивация? Пусть расскажут. Наверное, Гафина потому и убрали, что допустил это совмещение», – сказал Орлов.

  • Карпин возглавлял «Динамо» с лета 2025 года.
  • Команда занимает 10-е место в РПЛ после 15 туров.
  • Бело-голубых временно возглавил Ролан Гусев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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ilich55
1763460546
" И что, они стали лидерами в «Динамо»?" Лидерами не стали, но зарплата скорее всего подросла.
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SLADE2019
1763461907
Особенно сборная сейчас, ох и жирный заяц.
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Cleaner
1763468267
Баба с возу - кобыле легче! Эта пословица тоже будет в самую точку!!!...)))
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andrei-sarap-yandex
1763469295
КАРПИН ЕСТОНЕЦ...
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СПОРТ 21 века
1763475157
Карпин — карьерист. А разве это не видно? Судите сами: как только переехал в Москву, поменял статус, стал ходить на программу Что Где Когда и хвалиться, что он тренер Динамо. Странно, почему про Ростов так не говорил? Потому что карьерист. Ему важен не футбол, а своё имя в футболе. Он пошёл в Динамо ради престижа, комфорта и удобства (а также ради денег). Наверняка в душе он прекрасно понимал, что ни за какие медали он бороться не сможет. Но не выносил это в прессу, чтоб журналисты не раздували. В его игре не виден был рост Динамо. У тренера, который имеет квалификацию и понимает, во что будет играть его команда, это сразу прояснится. Например, Челестини или условный Талалаев. Им много времени не надо, чтобы давать результат, хотя бы промежуточный. У Карпина даже и этого не было. Ещё чуть-чуть, и Динамо бы начало бороться за выживание. Вот до чего эстонец довёл великий клуб. Таким не место на стадионе Льва Яшина. К тому же ещё и выражать мысли толком не умеет... Тьфу стыд!
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