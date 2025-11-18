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Губерниев дал совет Карпину после ухода из «Динамо»

18 ноября 2025, 11:29
11

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход Валерия Карпина из «Динамо».

«Кто-то называет поступок Карпина мужским, как Игорь Семшов. Ваш коллега писал, что Карпин хотел быть в «Динамо» владычицей морскою, чтобы жить в океане, чтобы все рыбки из академии и основной команды ему служили. В итоге известный поклонник «Динамо» Пушкин в своe время ситуацию описал подробно.

Не знаю, что там на самом деле происходило. Однако если размышлять, Валерий Георгиевич уже второй раз концентрируется на работе со сборной: первый – после ухода из «Ростова», а теперь из «Динамо». Мне бы хотелось ему пожелать, чтобы эта концентрация не прошла. Пожелаем удачи сборной с Карпиным и «Динамо» без Карпина. Также пожелаю поменять лексикон. «Ну, и?» надо забыть и выбросить. Однозначно бросить курить или жевать табак. Тогда будет счастье на улице прекрасного Валерия Карпина», – сказал Губерниев.

  • Карпин подал заявление об отставке из «Динамо» 17 ноября.
  • Он возглавлял московскую команду с лета 2025 года.
  • Бело-голубых временно возглавил Ролан Гусев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
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...уефан
1763455043
...отдуплилась губатая, фантастическая тварь...
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odessakmv
1763458896
Губерниеву бы где-нибудь при случае мозгом бы малость обзавестись и "будет счастье на улице прекрасного Дмитрия Губерниева"
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алдан2014
1763466264
Кто нибудь объясните лыжнику,что Карпин не нуждается в его пожеланиях. Отвратительный тип этот губерниев. И что его постоянно простят на бомбе? Не понимаю их любовь к подобным любителям парижских олимпиад
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власик
1763472891
Ну исключительный дурень ! Он это знает и его то устраивает. Мелет, что хочет, советует всем всякую хрень. Однако пытается остаться на виду. И с помощью "матч" это получается
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Александр-Балашов-google
1763570506
Когда Малафеева обсерал в прямом эфире во время рекламы думая что микрофон отключен, тогда не был таким правильным, а сейчам прям святой.
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Volnodum
1763574054
А ведь по сути Губер в коим то веке сказал правду.
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Артол
1763584500
Он бы себе что нибудь посоветовал
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Артол
1763584703
"Не знаю как, где и что там происходило, но так хочется посоветовать, что аж зубы чешутся
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Артол
1763585027
Дмитрий. Вот ты дал совет. Спасибо. А не мог бы ты ещё дать совет куда его засунуть
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