Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов разнес Карпина: «Это же позор, тебе не стыдно?»

18 ноября 2025, 09:54
21

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина за поражение от Чили.

  • Россия проиграла Чили в товарищеском матче со счетом 0:2. Встреча проходила в Сочи.
  • Это поражение стало первым для сборной России за четыре года.

«Матч сборной России – это честь футбольной страны. Играется гимн. Тренер, тебе не стыдно за поражение 0:2? Да и в предыдущем матче только ничья была. Да, там вратарь ошибся – ну так забейте больше!

После матча футболисты дают интервью: «Ну проиграли, бывает». Подождите, а у вас есть честь спортивная? На один матч пришло 45 тысяч зрителей, на другой – больше 30 тысяч. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть, что вы умеете играть в футбол. Говорят: «Вот, в первом тайме у нас были моменты…» Значит, вы плохие мастера, если забить не можете.

На табло 0:2. Это же позор! Но я не слышал извинений ни от тренеров, ни от игроков. Что это за отношение к футболу? Совесть-то есть?

Меня удивила история с Глушенковым. Любой другой тренер сборной поставил бы его на матч в Санкт-Петербурге. Немало людей пришло на трибуны, чтобы посмотреть на Глушенкова в форме сборной. Это же один из лучших футболистов в стране.

Более того, очень хотелось посмотреть их вместе с Батраковым. А Карпин в Сочи Батракова с первых минут не выпустил. По каким соображениям? Почему двух лучших игроков не свести в одну команду? У него какие-то свои задумки.

Почему он экспериментирует над сборной? Дадут ли ему дальше работать, если еще пара таких поражений случится? Его тогда и из сборной же могут уволить. Институт сборных у нас сейчас какой-то неполноценный.

По телевизору нам рассказывают, что у России лучшие показатели по количеству побед. А с кем мы играли? Сербия? Так она плохо играет, все проигрывает. Недоумеваю по поводу всей этой ситуации», – сказал Орлов.

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Орлов Геннадий
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1763452463
Орлуша пошел в разнос: сборная России не играла с Сербией в текущем сезоне...)
Ответить
NewLife
1763452733
Прежде чем разносить сборную и тренера, надо ответить на вопрос: есть ли у нас сборная и тренер. Переадресуй свои вопли в ваш газпромовский рфс.
Ответить
TOMSON
1763452824
Так все Карпина критикуют. Я бы хотел высказать свою мысль. Какая задача стоит перед Карпиным? Я предполагаю, что задача быть готовыми к возвращению.. Когда дата возвращения? Вот вообще никто не скажет, но если на следующий отбор не попадем, то это еще минимум 2 года. Кстати очень вероятный сценарий. Теперь вопрос. Кто через 2 года будет играть? Любой из вызываемых игроков может выстрелить, как и любой нынешний Батраков скатится.. Мало ли у нас было этих Чаловых? Вот он их и держит на коротком поводке. Опять же дает хоть какой-то международный опыт. По мне Карпин все делает правильно.
Ответить
SLADE2019
1763452916
Совсем свихнулись некоторые, а может и большинство экспертов. Что вы докапываетесь до Карпина там, где копать вообще не надо. Сборная играет товарищеские матчи. Слава богу, матчей этих не мало (во всяком случае столько, сколько возможно). Игры такие на то и даны, чтобы смотреть различные варианты. А зенитовский словоблуд, видите ли хочет какие то пары или связки наблюдать. Учиться дядя надо было на тренера, вот бы и наблюдал то, что тебе охота. Стыдно тебе, Орлов должно быть.
Ответить
bset
1763453036
Вот это разогнался. Это товарищеский матч. Как будут официальные матчи, там и посмотрим.
Ответить
Дубина
1763453073
У Гены фляга чи еще сильнее засвистела(((
Ответить
Мордаванин
1763455679
кто разбудил геннадия?
Ответить
Павелий
1763456019
Гена, нам всем стыдно, когда ты вообще раскрываешь рот! Твоё место - сидеть на лавочке у подъезда, а не спрашивать "Почему Зенит играет не в лазурном сегодня?" во время матча сборной России.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1763456648
Сначала Станкович, потом Карпин, дальше Мусаев, Талалаев? Похоже юбиляры усиленно готовятся ко второму кругу рпл
Ответить
Константин-Шапкин-google
1763457408
Если серьёзно, то думаю всем видно что Валера просто даёт играть всем начинающим прогрессировать игрокам. Идёт обычная сыгровка состава. Парни могут себя проявить и поиграть в удовольствие за команду сборной. И в какой-то час Х, если он вообще когда-то настанет, будет предложен оптимальный состав. А Орликов, как обычно маниакально настроен и думает о каком нибудь очередном юбилее.
Ответить
Главные новости
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
4
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
1
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
2
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
1
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
1
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
3
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
12
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
Вчера, 18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
Вчера, 18:27
40
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+