  • Главная
  • Новости
  • Талалаев прокомментировал возможное назначение в «Спартак»

Сегодня, 09:12
3

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о возможном назначении в «Спартак».

Московский клуб ранее уволил главного тренера Деяна Станковича. Команду временно возглавил Вадим Романов.

– Мне кажется, в ближайшее время вы будете одним из кандидатов в «Спартак».

– Как говорил один из тренеров сборной: «Казаться может девочкам, а мы с вами должны быть уверены». Условия будут обсуждаться, когда будет вопрос. Прежде чем пойдeте на переговоры, вы ведь хотя бы тезисно разложите, чего бы вам хотелось.

– Если через месяц к вам придeт «Спартак», что вы скажете?

– Пусть сначала обращаются к моим руководителям.

– Можете допустить, что примете предложение, если «Спартак» придeт этой зимой?

– На сегодня – нет. Я занимаюсь своим делом, мне нравится, получаю удовольствие. У меня редко так было, когда такая идиллия. Когда пришeл туда, слышал от одного из руководителей: «Всe равно уйду в топ-клуб». А зачем? Мы можем здесь построить топ-клуб, всe есть. Регион хочет эту команду, болельщики, руководители. Что мешает? Нужно чуть-чуть материально-техническую базу. К той истории, что есть у клуба, фундаментально добавить успехов. Мы всe для этого делаем.

Понятно, личностные амбиции никто не отменял, всем хочется работать в большом клубе, чтобы бороться за высокие цели. Но сейчас медали для «Балтики» не являются просто мечтой, они могут являться целью.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Талалаев Андрей
Комментарии (3)
aldo conte
1763451666
Кокетничает. Какой солдат не мечтает стать генералом. А пока можно и языком помахать. "Мы сделаем топ-клуб в Калининграде". Уж сколько таких попыток было - в провинции создать топ-клуб. Получилось только у Галицкого. Никогда на бюджетные деньги невозможно создать что-то приличное. Но и уходить в "Спартак" сейчас рано, даже если позовут - можно кончить как Красножан. В "Спартаке" (Нальчик) был и на виду и на слуху, а ушел в "Локо", быстро сдулся и пропал.
alefreddy
1763451758
сегодня нет а завтра-да
