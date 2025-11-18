Введите ваш ник на сайте
В ЦСКА сообщили, сыграет ли Обляков со «Спартаком»

Сегодня, 00:32
1

Стало известно, будет ли готов травмированный Иван Обляков к дерби «Спартак» – ЦСКА в 16-м туре РПЛ.

Полузащитник получил повреждение в товарищеском матче между сборными России и Чили (0:2) в минувшую субботу.

«У Вани болезненный ушиб, было очень неприятное падение. Индивидуальные занятия он уже проводит с нашими физиотерапевтами.

И хотя у сборников сегодня был выходной – Иван уже вовсю начал готовиться к «Спартаку».

Как сказал сам Обляков: «Тут разве что без ноги – других уважительных причин пропускать дерби просто нет», – сообщил директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо.

  • ЦСКА сыграет со «Спартаком» 22 ноября.
  • У Облякова в сезоне РПЛ 15 матчей, 5 голов, 4 ассиста.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Обляков Иван
Конченные товарники. То Глебов тогда, сейчас обляков.
