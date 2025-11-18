В ЦСКА сообщили, сыграет ли Обляков со «Спартаком»

Стало известно, будет ли готов травмированный Иван Обляков к дерби «Спартак» – ЦСКА в 16-м туре РПЛ.
Полузащитник получил повреждение в товарищеском матче между сборными России и Чили (0:2) в минувшую субботу.
«У Вани болезненный ушиб, было очень неприятное падение. Индивидуальные занятия он уже проводит с нашими физиотерапевтами.
И хотя у сборников сегодня был выходной – Иван уже вовсю начал готовиться к «Спартаку».
Как сказал сам Обляков: «Тут разве что без ноги – других уважительных причин пропускать дерби просто нет», – сообщил директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо.
- ЦСКА сыграет со «Спартаком» 22 ноября.
- У Облякова в сезоне РПЛ 15 матчей, 5 голов, 4 ассиста.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова