Стало известно, с кем встречался Карпин перед уходом из «Динамо»

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» после разговора с Юрием Соловьeвым.

В понедельник он попросил у бывшего председателя совета директоров московского клуба больше полномочий.

Карпин хотел, чтобы ему полностью доверили спортивную составляющую работы, комплектование команды и работу академии.

Получив отказ, тренер принял решение об уходе из «Динамо».