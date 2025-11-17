Стало известно, с кем встречался Карпин перед уходом из «Динамо»

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» после разговора с Юрием Соловьeвым.
В понедельник он попросил у бывшего председателя совета директоров московского клуба больше полномочий.
Карпин хотел, чтобы ему полностью доверили спортивную составляющую работы, комплектование команды и работу академии.
Получив отказ, тренер принял решение об уходе из «Динамо».
- Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова