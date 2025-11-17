Введите ваш ник на сайте
  Мостовой – об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»

Мостовой – об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»

Сегодня, 20:20
4

Александр Мостовой отреагировал на отставку Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Смеюсь без остановки. Я сказал, что так будет еще тогда, когда «Динамо» только подписало Карпина. В футболе давно уже все придумано, хватит изображать «Смехопанораму».

Хочу посмотреть на тех людей, которые приглашали Карпина в «Динамо». Зачем они это сделали? Человек, который продлил контракт со сборной, назначается в «Динамо»...

Просто анекдот какой-то. Усидеть на четырех стульях невозможно, поэтому удивляться тут нечего. Этого нельзя было делать, вот и все. Вот и результат», – сказал Мостовой.

  • «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
  • Вместо Карпина динамовцев возглавит Ролан Гусев.

Мостовой дал пессимистический прогноз на результаты сборной России после снятия бана 3
Сборная Кюрасао – о приглашении Мостового: «Рассмотрим это, ха-ха!» 1
Мостовой рассказал об участии «Спартака» в договорном матче 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Мостовой Александр
subbotaspartak
1763400788
...хватит изображать «Смехопанораму».... Ближе "Кривое зеркало"...
Ответить
Дубина
1763400831
Ты возьми возглавь кого нибудь если позовут конээчно и прояви себя! А мы после посмеемся(( Диванный эксперт!!
Ответить
Интерес
1763401703
Зато он футбольный человек.
Ответить
Garrincha58
1763402258
Правильно сказал.... единственно светлую память о себе Карпин в Динамо оставил, когда выиграл у Зенита в Кубке, а так и вспомнить больше нечего
Ответить
18+
18+
