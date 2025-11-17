Мостовой – об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»

Александр Мостовой отреагировал на отставку Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Смеюсь без остановки. Я сказал, что так будет еще тогда, когда «Динамо» только подписало Карпина. В футболе давно уже все придумано, хватит изображать «Смехопанораму».

Хочу посмотреть на тех людей, которые приглашали Карпина в «Динамо». Зачем они это сделали? Человек, который продлил контракт со сборной, назначается в «Динамо»...

Просто анекдот какой-то. Усидеть на четырех стульях невозможно, поэтому удивляться тут нечего. Этого нельзя было делать, вот и все. Вот и результат», – сказал Мостовой.