Карпин может покинуть «Динамо», но при одном условии

Названо условие для ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

56-летний специалист может покинуть клуб только по собственному желанию, утверждает футбольный агент Тимур Гурцкая.

Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.

Динамовцы назначили Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.

– На прошлой неделе могла состояться отставка Карпина из «Динамо». Скорее всего, по его инициативе. «Динамо» его не трогает, так что если отставка состоится, то по его инициативе.

– По какой причине?

– Их несколько. Новый год Карпин может встретить уже с одной должностью.

– Зачем ему уходить самому?

– Может произойти ситуация, когда ты на двух стульях не усидишь. И надо спасать один из стульев.

Если через какое-то время он сам поймет, что не может быть с этой командой в пятерке, он может попросить клуб [об отставке].

– Почему он еще не ушел?

– Пока не могу сказать.