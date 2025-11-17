Карпин может покинуть «Динамо», но при одном условии

Названо условие для ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
56-летний специалист может покинуть клуб только по собственному желанию, утверждает футбольный агент Тимур Гурцкая.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Динамовцы назначили Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
– На прошлой неделе могла состояться отставка Карпина из «Динамо». Скорее всего, по его инициативе. «Динамо» его не трогает, так что если отставка состоится, то по его инициативе.
– По какой причине?
– Их несколько. Новый год Карпин может встретить уже с одной должностью.
– Зачем ему уходить самому?
– Может произойти ситуация, когда ты на двух стульях не усидишь. И надо спасать один из стульев.
Если через какое-то время он сам поймет, что не может быть с этой командой в пятерке, он может попросить клуб [об отставке].
– Почему он еще не ушел?
– Пока не могу сказать.