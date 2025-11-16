Губерниев предрек судьбу Карпина

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о будущем главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина.

– Сказывается ли совмещение в сборной и «Динамо» на работе Карпина?

– Если и те и другие выступают не очень, то совмещение точно не помогает. У побед много отцов, а поражение – сирота. Вопрос не в том, что сборная сыграла хорошо и случайно пропустила два мяча, а в том, что ничего не забила. По большому счету состоятельной игры – ноль. Понятно, что ребятам трудно, нет турниров и так далее. Но Валерий Георгиевич создавал «Динамо» под себя, а не как Фабио Челестини, который работает с теми, кого увидел. В сборной – то же самое. Вы приглашаете футболистов, которых знаете, есть тренерский штаб. Если у вас что‑то не складывается, может быть, много времени уходит на «Динамо», а на сборную не остается? Или наоборот? Вопрос непраздный. Сейчас уже вспоминается, что Карпин и трофеи не выигрывал.

От оставшихся четырех матчей зависит его судьба и в «Динамо», и в сборной. Хочу пожелать Карпину удачи, чтобы он со всем справился и не отвлекался на курение. С этим надо завязывать.