Мостовой отреагировал на первое за четыре года поражение сборной России

Александр Мостовой дал комментарий по итогам товарищеского матча между сборными России и Чили.

Россияне уступили дома со счетом 0:2.

Это их первое поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Не удивлен. Как только у национальной команды соперники стали сильнее, сразу начались проблемы.

Но расстраиваться не стоит, потому что товарищеские матчи ничего не значат. Вот если бы играли в других странах, в официальных соревнованиях, тогда было бы что обсуждать. Проиграли и проиграли.

Валерий Карпин? Я уже много раз говорил об этом и не хочу повторяться. Задайте вопрос тому, кто его назначил и в сборную России, и в «Динамо». Нельзя усидеть сразу на двух стульях», – сказал Мостовой.