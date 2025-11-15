Мостовой отреагировал на первое за четыре года поражение сборной России

Александр Мостовой дал комментарий по итогам товарищеского матча между сборными России и Чили.
- Россияне уступили дома со счетом 0:2.
- Это их первое поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Не удивлен. Как только у национальной команды соперники стали сильнее, сразу начались проблемы.
Но расстраиваться не стоит, потому что товарищеские матчи ничего не значат. Вот если бы играли в других странах, в официальных соревнованиях, тогда было бы что обсуждать. Проиграли и проиграли.
Валерий Карпин? Я уже много раз говорил об этом и не хочу повторяться. Задайте вопрос тому, кто его назначил и в сборную России, и в «Динамо». Нельзя усидеть сразу на двух стульях», – сказал Мостовой.
Источник: «РБ Спорт»