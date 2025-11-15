Тренер Чили оценил победу над Россией

Николас Кордова, врио главного тренера сборной Чили, прокомментировал победу над Россией (2:0).

Встреча прошла в Сочи.

Чилийцы забили в обоих таймах.

Чили – слабейшая сборная южноамериканского отбора ЧМ-2026.

«Понравилась наша игра. Мы действовали достаточно интенсивно и оказывали давление на соперника. Наши ребята амбициозны и сегодня выглядели организованно. У этой команды большое будущее. Здорово, что удалось провести такой матч и заслужить победу.

Характер игры был не товарищеский. Нам важно было показать свой уровень на высокой интенсивности. Надеюсь, что мы и дальше будем развивать наш проект. И сможем квалифицироваться на следующий чемпионат мира. К тому моменту у нас будет прайм. Дальше у нас матч с Перу. Мы хотим верить, что игра пройдeт тоже на высоком уровне», – сказал Кордова.