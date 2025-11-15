Соболев принял важное волевое решение насчет своего досуга

Нападающий «Зенита» Александр Соболев стал меньше играть в компьютерные игры.

Об этом рассказал заместитель председателя правления клуба Андрей Аршавин.

«Мне кажется, он сейчас более профессионально относится (к футболу) и меньше играет. Недавно мы делали с ним интервью, он сейчас точно не засиживается так допоздна. Его результаты – просто игровые причины, я бы не искал их вне поля», – сказал Аршавин.