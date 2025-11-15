Соболев принял важное волевое решение насчет своего досуга

Нападающий «Зенита» Александр Соболев стал меньше играть в компьютерные игры.
Об этом рассказал заместитель председателя правления клуба Андрей Аршавин.
«Мне кажется, он сейчас более профессионально относится (к футболу) и меньше играет. Недавно мы делали с ним интервью, он сейчас точно не засиживается так допоздна. Его результаты – просто игровые причины, я бы не искал их вне поля», – сказал Аршавин.
- 28-летний форвард провел в этом сезоне за петербургский клуб 19 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- Transferrmarkt оценивает стоимость Соболева 6 миллионов евро.
- Срок контракта нападающего с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: «Р-Спорт»