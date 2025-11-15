Мостовой сформулировал проблему российского футбола

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о «нефутбольных людях».
«У нас проблема в том, что есть большое количество нефутбольных людей и все чешут языком. За границей этого меньше. Если там нефутбольные люди говорят, то делают это спокойно. Даже журналисты создают свои прогнозы на основе комментариев футбольных людей.
В этом и разница. Но от этого никуда не деться. Футбол – самый популярный вид спорта», – сказал Мостовой.
- Больше всего матчей Мостовой провел в Испании за «Сельту».
- Игрок дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».
- Весной Мостовой получил тренерскую лицензию.
Источник: «Спорт-Экспресс»