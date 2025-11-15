Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Чили РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев определил главное разочарование «Зенита» по итогам 1-го круга

Черданцев определил главное разочарование «Зенита» по итогам 1-го круга

Сегодня, 12:33
4

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил первый круг РПЛ в исполнении «Зенита».

«У «Зенита» хорошая глубина состава, они хорошо закончили первый круг, находятся в поиске. Семак потратил первый круг для того, чтобы определиться со схемой. Мы видим, что постепенно команда начинает строиться вокруг Педро, который за этот круг приобрел роль одного из лидеров, чего не было в прошлом году.

Я слышу отзывы, что на тренировках он смотрится на голову сильнее всех остальных, даже сильнее Луиса Энрике. Но видно, что ему не хватало уверенности и игры под давлением, умения проявлять себя. Сейчас ему стали регулярно доверять. Эта трансформация и выстраивание команды вокруг нового игрока занимает время.

Думаю, что Семак, как и болельщики «Зенита», разочарован Жерсоном. Когда за такие деньги приобретается футболист сборной Бразилии, при всех травмах и адаптациях человек должен выходить и свой контракт оправдывать с первого матча. А Жерсон не показал вообще ничего за первый круг. Неслучайно он часто оказывается в запасе. За трансферную стоимость тебя никто в состав не ставит. И Семак это показывает. Играя в составе «Зенита», ты должен быть сильнее на тренировках.

Возможно, ему не хватило отпуска. Он играл, по сути, год, если учесть клубный чемпионат мира. Но это не оправдание для тренера, ему нужен результат. В результате мы видим, что после ухода Клаудиньо нужно было найти, как будет игра выстраиваться без него, он был самым креативным игроком «Зенита».

Первый круг ушел на поиск новых сочетаний, нового вектора развития игры. Плюс, сейчас Луис Энрике игрок основного состава, нужно всех игроков расставить, поставить им правильные задачи. При той трансформации, которая происходит в «Зените», место в тройке и отставание три очка от лидеров – нормальный результат для первого круга. Потенциал у команды огромный. Вдолгую «Зенит» остается фаворитом сезона вместе с «Краснодаром», – сказал Черданцев.

  • 28-летний Жерсон куплен у «Фламенго» летом за 25 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у бразильца 9 матчей (0+0).
  • «Зенит» отстает от 1-го места РПЛ на 3 очка.

Еще по теме:
Аршавин оценил, насколько реально переманить сына из «Спартака» в «Зенит»: «Мама не захочет» 4
Жена Семака поставила изображение мужа рядом с иконами 8
Рабинер прокомментировал негативные слова Аршавина в адрес «Зенита»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон Черданцев Георгий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1763201545
сбитый летчик из фламенго уже не взлетит
Ответить
...уефан
1763202158
...все видели всё, и... Много текста, Чердачок Береги свой пердачок!...
Ответить
boris63
1763205090
Много букав и не о чем.
Ответить
zigbert
1763211108
Возможности игрока не всегда совпадают с ожиданиями.
Ответить
Главные новости
Линекер определил лучшего игрока в истории
15:58
Соболев принял важное волевое решение насчет своего досуга
15:46
1
«Тренер – Романцев, помощник – Моуринью»: Аленичев составил символическую сборную мира
15:32
2
Генич не понимает решение Семака
15:19
1
Кафанов объяснил непопадание Максименко в состав сборной России
15:10
5
Титов назвал тренера, которого ждет в «Спартаке»: «Сделает команду чемпионом»
14:41
10
«Динамо» лишится основного спонсора
14:09
8
Израильского футболиста дисквалифицировали на 99 лет
13:45
1
Спартаковец Ву определил сильнейшего российского игрока
13:15
Карпин: «Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам»
12:58
8
Все новости
Все новости
Непомнящий предложил тренера для «Спартака»: «Было бы очень интересно»
16:28
ФотоСтал известен исполнитель гимна России перед матчем Россия – Чили
16:18
Карпин определил лучшего тренера России в 2025 году
14:54
Непомнящий: «Станкович не понял, какую ношу взвалил на свои плечи»
14:16
1
«Динамо» лишится основного спонсора
14:09
8
Мостовой сформулировал проблему российского футбола
13:55
2
Товарищеский матч. «Балтика» победила со счетом 11:0, у Йенне хет-трик
13:36
3
Спартаковец Ву определил сильнейшего российского игрока
13:15
Карпин: «Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам»
12:58
8
Тренер по ММА сделал прогноз, кто победит в бою Дзюбы и Смолова
12:44
Черданцев определил главное разочарование «Зенита» по итогам 1-го круга
12:33
4
Мнение Семшова о возможном возвращении Карпина в «Спартак»
12:06
4
Карпин перечислил трех мировых звезд, которых взял бы в свою команду
11:56
Мостовой: «Никогда не позволю чморить меня!»
11:48
6
Вердикт Бубнова по увольнению Станковича из «Спартака»
11:07
6
Тошич дал прогноз на дальнейшую карьеру Станковича
10:43
2
Сметанин: «Карпин опустил «Динамо»
10:31
4
Самая красивая ведущая «Матч ТВ» одной фразой отреагировала на увольнение Станковича из «Спартака»
10:09
13
Радимов предсказал, каким будет матч Россия – Чили
10:03
1
Канчельскис посоветовал тренера «Спартаку»: «Дайте ему шанс»
09:56
4
ФотоДочь Карпина шокировала физической формой
09:48
18
Семин оценил шансы «Спартака» на чемпионство
09:34
4
Онопко: «С Россией хотят играть, нас любят в мире»
09:29
6
Акинфеев призвал ЦСКА усиливаться
09:15
3
2 игрока сборной России пропустят матч с Чили
00:27
2
Лещук дал совет Сафонову
00:11
2
Аршавин оценил, насколько реально переманить сына из «Спартака» в «Зенит»: «Мама не захочет»
Вчера, 23:44
4
Карпин высказался о возможном возвращении 37-летнего Дзюбы в сборную России
Вчера, 23:01
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 