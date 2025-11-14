Введите ваш ник на сайте
Семин определил сильнейшую команду мира

Вчера, 23:55

Бывший тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин выделил сильнейшую команду мира.

«В мире сейчас самая сильная команда – «ПСЖ». По таланту игроков. Таких не найдешь сейчас. Еще поменялся «Реал», близко подходит к «ПСЖ». Улучшили состав.

Третья команда – английский «Арсенал». Они тоже могут включиться в борьбу за звание лучшей команды Европы. Это три топовые команды без слабых мест», – сказал Семин.

  • «ПСЖ» в прошлом сезоне оформил квадрупл.
  • В команде числится российский вратарь Матвей Сафонов.
  • Известно, что «ПСЖ» интересен полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян.

Источник: «Р-Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Реал Семин Юрий
