Семин определил сильнейшую команду мира

Бывший тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин выделил сильнейшую команду мира.

«В мире сейчас самая сильная команда – «ПСЖ». По таланту игроков. Таких не найдешь сейчас. Еще поменялся «Реал», близко подходит к «ПСЖ». Улучшили состав.

Третья команда – английский «Арсенал». Они тоже могут включиться в борьбу за звание лучшей команды Европы. Это три топовые команды без слабых мест», – сказал Семин.