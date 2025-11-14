Семин определил сильнейшую команду мира

Бывший тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин выделил сильнейшую команду мира.
«В мире сейчас самая сильная команда – «ПСЖ». По таланту игроков. Таких не найдешь сейчас. Еще поменялся «Реал», близко подходит к «ПСЖ». Улучшили состав.
Третья команда – английский «Арсенал». Они тоже могут включиться в борьбу за звание лучшей команды Европы. Это три топовые команды без слабых мест», – сказал Семин.
- «ПСЖ» в прошлом сезоне оформил квадрупл.
- В команде числится российский вратарь Матвей Сафонов.
- Известно, что «ПСЖ» интересен полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян.
Источник: «Р-Спорт»