Названа минимальная сумма, за которую «Зенит» продаст Вендела

«Зенит» готов продать полузащитника Вендела не менее чем за 20 миллионов евро.
Представители игрока работают над контактами с бразильскими клубами, поскольку хавбек хотел бы попасть в состав своей сборной на чемпионат мира-2026.
Футболистом интересуются «Фламенго» и «Палмейрас». Также «Ботафого» сохраняет Вендела в списках возможных приобретений, несмотря на срыв его трансфера этим летом.
- 28-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 13 матчей, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с росссийским клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Mix Vale