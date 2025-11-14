Названа минимальная сумма, за которую «Зенит» продаст Вендела

«Зенит» готов продать полузащитника Вендела не менее чем за 20 миллионов евро.

Представители игрока работают над контактами с бразильскими клубами, поскольку хавбек хотел бы попасть в состав своей сборной на чемпионат мира-2026.

Футболистом интересуются «Фламенго» и «Палмейрас». Также «Ботафого» сохраняет Вендела в списках возможных приобретений, несмотря на срыв его трансфера этим летом.