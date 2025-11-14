Названа сумма, которую «Зенит» запросил за продажу Жерсона

«Палмейрас» интересовался у «Зенита» ценой за полузащитника команды Жерсона. Российский клуб сообщил, что она составляет 40 миллионов евро.

Совет директоров «Палмейраса» счел ее слишком высокой. В клубе и тренерском штабе бразильской команды хотели бы видеть игрока у себя, но названная «Зенитом» цена делает любые переговоры в настоящее время невозможными. Эта сумма выходит за рамки инвестиционного потолка «Палмейраса» на позицию Жерсон.

Клуб из Сан-Паулу намерен переориентировать свои усилия на другие цели на рынке, соответствующие его политике набора игроков.