Аршавин сказал, почему хочет уменьшить выплаты по алиментам

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о ситуации с выплатами им алиментов.

– В какой-то момент заголовков про вас и алименты было очень много. Как вы на это реагировали?

– Я так живу много лет. После того, что случилось в 2012 году, как меня поливала жена, – теперь мне вообще все равно. Все эти новости просто шум. И сама Юля же ничего не говорила. Ее адвокаты были настолько увлечены вашими коллегами, что пропустили суд. Представляете? Например, с Алисой [второй женой] у меня уже прошел суд, алименты там уменьшили.

– Давайте проясним: какая у вас позиция по алиментам?

– По закону человек не может платить по алиментам больше половины от зарплаты. Сейчас я плачу 62,5 процента. На четверых детей. Поэтому я могу уменьшить алименты.

– Адвокат Добровинский объяснял: «Мужчина считает, что те деньги, которые он дает в виде алиментов, идут не на детей, а на дорогие сумки, полеты на Бали и так далее».

– Это красивые слова и больше ничего. Плачу деньги даже не я – мои работодатели напрямую все переводят. Я этих денег вообще не касаюсь. Наверное, можно заморочиться и как-то проверить, куда тратят жены эти средства. Но для этого нужно подавать в суд, а этой ерундой я заниматься не хочу.

– Для вас главное, чтобы дети жили хорошо?

– В целом я не слышал каких-то жалоб со стороны детей, что им чего-то не хватает.

– А вы на связи с [сыном] Арсением?

– Конечно, периодически встречаемся. Списываемся. Вот, например, ночью писал – нужен айфон просто. Ему надо отдать должное: он всегда просит для кого-то, а не только для себя. Но больше общаюсь с дочкой.