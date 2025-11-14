Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Соболев рассказал о жизни в Томске с зарплатой в 13 тысяч рублей

Соболев рассказал о жизни в Томске с зарплатой в 13 тысяч рублей

Сегодня, 09:35
2

Нападающий «Зенита» Александр Соболев вспомнил, как жил с семьей в Томске на зарплату в 13 тысяч рублей.

– Ты говорил, что трудности тебя закалили, и у тебя зарплата 10 тысяч рублей была на старте карьеры?

– 13 тысяч.

– И ты содержал семью, когда это было?

– В Томске, мне было 20. Ребенок уже был. Так совпало, что зарплата была 13 тысяч, и еще 13 давали на квартиру. Я 15 платил за хату, 11 оставалось. А в Томске деньги закончились.

– Как вы жили?

– На свадебные. На свадьбу подарили около 80 тысяч, мы жили на них год. Конечно, родители чуть помогали, это нормально. Я получил деньги в Томске только спустя полгода, когда уже перешел в Самару. Я на КДК подавал.

Я играл за дубль Томска, и меня уже Петраков к основе подтягивал, и я дебютировал еще до банкротства. Зимой говорят, что денег нет. И мы молодыми поехали на сборы в Турцию, там тренировались. Доиграли чемпионат, потом в Первой лиге играли. Я до зимы там сыграл и ни разу за полотра года зарплату не получил.

– Тяжело?

– Тогда я бы не сказал, что тяжело, обычно. Я был молодым, у меня денег никогда не было. Жили, все было, и памперсы, и смеси. Хотя, сейчас вспомнил, ккогда уже вылетели в Первую лигу, какие-то деньги выплатили.

Помню, машину в кредит купил. Потому что до базы далеко было ездить, а так на автобусе обычно ездил. На клубном, но до него тоже нужно было добираться на автобусе.

  • В этом сезоне Соболев провел за «Зенит» 19 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
  • Соболев выступал за вторую, а затем за первую команду «Томи» с лета 2016-го до конца 2017 года.

Источник: ютуб-канал «ЗЕНИТ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (2)
Интерес
1763103155
Вот, малые деньги, как компенсация физических затрат, был человеком.Большие деньги, не обеспеченные отдачей-скандальный блуждающий дельфин(по самоназванию-кит).
Ответить
subbotaspartak
1763110185
Соболь уехал, а Томск остался...
Ответить
