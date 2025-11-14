Стала известна позиция «Спартака» по Демичелису

«Спартак» не ведет переговоров с Мартином Демичелисом о его назначении на должность главного тренера команды. В то же время, в клубе подтвердили, что аргентинец входит в шорт-лист кандидатов, но в нем есть несколько фамилий.
Ранее сообщалось, что руководители красно-белых уже контактировали с Демичелисом после увольнения Деяна Станковича.
44-летний экс-игрок сборной Аргентины ранее возглавлял вторую команду «Баварии», «Ривер Плейт» и «Монтеррей».
- Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Вадим Романов, работавший в штабе Станковича.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 25 очками после первого круга.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»