Стала известна позиция «Спартака» по Демичелису

«Спартак» не ведет переговоров с Мартином Демичелисом о его назначении на должность главного тренера команды. В то же время, в клубе подтвердили, что аргентинец входит в шорт-лист кандидатов, но в нем есть несколько фамилий.

Ранее сообщалось, что руководители красно-белых уже контактировали с Демичелисом после увольнения Деяна Станковича.

44-летний экс-игрок сборной Аргентины ранее возглавлял вторую команду «Баварии», «Ривер Плейт» и «Монтеррей».