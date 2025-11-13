Глушаков составил топ-3 сильнейших тренеров и футболистов, с которыми пересекался

Денис Глушаков поучаствовал в блиц-опросе, касающемся его футбольной карьеры.

– Топ-3 тренеров, с кем ты работал?

– Юрий Павлович Семин – легенда. Жозе Коусейру. Мы с ним едва не дошли до полуфинала Лиги Европы. Он много дал мне. И третий – Фабио Капелло.

– Три самых сильных футболиста, с которыми ты играл вместе?

– Точно Дима Лоськов. Пусть будет Квинси Промес, играли в «Спартаке». Третьего возьму из сборной – Андрей Аршавин.

– Три самых неприятных футболиста?

– Евгений Макеев! Никогда не забуду матч «Локомотив» – «Спартак», когда я играл слева в полузащите, а Макеев справа в обороне. Как ссаный веник носился там, я столько набегался с ним. Костлявый, вредный…

Дальше – Вернблум. Плевал, еще что-то делал… Противный. И третий – Гацкан. Это чисто по игре. Хотя некоторые и по человеческим качествам.

– Топ-3 клуба в сердечке.

– СКА Ростов, «Локомотив» и «Спартак».