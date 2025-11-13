В Сербии предположили, где будет тренировать Станкович после ухода из «Спартака»

Сербский журналист Mozzart Sport Деян Станкович порассуждал о том, где может продолжить карьеру его полный тезка, уволенный во вторник из «Спартака».

– За Станковичем пристально следят в Сербии? Он популярный человек?

– Да, он популярен, но здесь нужно понимать, что футбольные фанаты в Сербии разделены на два лагеря: те, кто болеет за «Црвену», и те, кто болеет за «Партизан».

Фанаты «Црвены» обожают Станковича, он легенда клуба. Болельщики «Партизана» никогда не скажут ничего хорошего про Станковича.

Но мне кажется, что Станкович гораздо более популярен в Италии. Я совершенно случайно оказался в Милане, когда «Интер» выиграл Лигу чемпионов, смотрел финал на площади. И мне кажется, только Хавьер Дзанетти получил больше оваций от толпы, чем Станкович.

Его там просто обожают. Но и в Сербии он, конечно, популярен. Совсем недавно он был в списке кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии.

– Станкович может рассчитывать на работу в сербских клубах?

– У меня такой информации нет. Я думаю, что самый вероятный вариант, что он продолжит карьеру где-то в Италии. Как я уже сказал, его очень любят в Италии, у него уже есть опыт работы.

Мне кажется, если бы Станкович не возглавил «Спартак», он бы сейчас работал в «Интере» вместе с Кристианом Киву. Они очень хорошие друзья, оба тренеры, поэтому в целом это была бы реальная история.

Потому что по сути в Сербии нет клуба, который Станкович мог бы возглавить. Единственный вариант – это «Црвена», в которой, скорее всего, новым тренером станет Альберт Риера. Кстати слышал, что его тоже связывают со «Спартаком».

Посмотрим, как решится эта ситуация. Но мне кажется, Станковичу нет никакого смысла возвращаться в «Црвену». В «Партизан» он точно не пойдeт. А остальные клубы – это команды уже гораздо более низкого уровня для Деяна.

А у сборной Сербии тоже недавно появился новый тренер. Поэтому здесь место тоже занято. Думаю, что вполне реальный вариант для Станковича – это получить назначение в какую-нибудь команду из середины таблицы Серии А«, – сказал журналист.