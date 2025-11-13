Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Сербии предположили, где будет тренировать Станкович после ухода из «Спартака»

В Сербии предположили, где будет тренировать Станкович после ухода из «Спартака»

Вчера, 20:50

Сербский журналист Mozzart Sport Деян Станкович порассуждал о том, где может продолжить карьеру его полный тезка, уволенный во вторник из «Спартака».

– За Станковичем пристально следят в Сербии? Он популярный человек?

– Да, он популярен, но здесь нужно понимать, что футбольные фанаты в Сербии разделены на два лагеря: те, кто болеет за «Црвену», и те, кто болеет за «Партизан».

Фанаты «Црвены» обожают Станковича, он легенда клуба. Болельщики «Партизана» никогда не скажут ничего хорошего про Станковича.

Но мне кажется, что Станкович гораздо более популярен в Италии. Я совершенно случайно оказался в Милане, когда «Интер» выиграл Лигу чемпионов, смотрел финал на площади. И мне кажется, только Хавьер Дзанетти получил больше оваций от толпы, чем Станкович.

Его там просто обожают. Но и в Сербии он, конечно, популярен. Совсем недавно он был в списке кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии.

– Станкович может рассчитывать на работу в сербских клубах?

– У меня такой информации нет. Я думаю, что самый вероятный вариант, что он продолжит карьеру где-то в Италии. Как я уже сказал, его очень любят в Италии, у него уже есть опыт работы.

Мне кажется, если бы Станкович не возглавил «Спартак», он бы сейчас работал в «Интере» вместе с Кристианом Киву. Они очень хорошие друзья, оба тренеры, поэтому в целом это была бы реальная история.

Потому что по сути в Сербии нет клуба, который Станкович мог бы возглавить. Единственный вариант – это «Црвена», в которой, скорее всего, новым тренером станет Альберт Риера. Кстати слышал, что его тоже связывают со «Спартаком».

Посмотрим, как решится эта ситуация. Но мне кажется, Станковичу нет никакого смысла возвращаться в «Црвену». В «Партизан» он точно не пойдeт. А остальные клубы – это команды уже гораздо более низкого уровня для Деяна.

А у сборной Сербии тоже недавно появился новый тренер. Поэтому здесь место тоже занято. Думаю, что вполне реальный вариант для Станковича – это получить назначение в какую-нибудь команду из середины таблицы Серии А«, – сказал журналист.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Еще по теме:
Тарасов сказал, чем ему понравился Станкович
Стало известно, почему Станкович до сих пор не попрощался с игроками «Спартака» 2
«Спартак» раскритиковали за тренерскую чехарду: «Это нормально?» 2
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Станкович Деян
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Скандальное удаление Роналду, размер компенсации Станковича, Чалов может вернуться в РПЛ и другие новости
01:45
Известны 29 из 48 участников ЧМ-2026
01:23
Раскрыт список тренеров, которых «Спартак» рассматривал на замену Станковичу
01:11
3
Вторая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
01:00
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
00:43
1
Гурцкая назвал утопическую ошибку «Спартака»
00:30
Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку
00:17
6
Месси пообещали статую на обновленном стадионе «Барселоны»
Вчера, 23:57
Стал известен размер компенсации Станковичу за увольнение из «Спартака»
Вчера, 23:47
8
Гурцкая раскрыл, как появилась новость о возможном увольнении Карпина из «Динамо»
Вчера, 23:23
Все новости
Все новости
Гурцкая назвал утопическую ошибку «Спартака»
00:30
Соболев высказался о работе с Абаскалем в «Спартаке»
00:12
2
Стал известен размер компенсации Станковичу за увольнение из «Спартака»
Вчера, 23:47
8
Гурцкая раскрыл, как появилась новость о возможном увольнении Карпина из «Динамо»
Вчера, 23:23
Адвокат ответил на претензии Акинфеева
Вчера, 23:11
ФотоСоболев объяснил «петушиный» жест в матче с ЦСКА
Вчера, 22:55
6
Пономарев одобрил увольнение Станковича из «Спартака»: «Это очень здорово»
Вчера, 22:22
Глушаков составил топ-3 сильнейших тренеров и футболистов, с которыми пересекался
Вчера, 22:10
2
Соболев назвал любимый автомобиль
Вчера, 21:52
9
Агент Дзюбы отреагировал на попытку лишить Артема рекорда по голам за сборную России
Вчера, 21:45
10
Акинфеев раскрыл подробности конфликта с Адвокатом в сборной России
Вчера, 21:27
Игрок РПЛ номинирован на премию Пушкаша
Вчера, 21:18
8
«Свиньей» атаковать не годится»: Карпина раскритиковали за матч с Перу
Вчера, 20:59
2
В Сербии предположили, где будет тренировать Станкович после ухода из «Спартака»
Вчера, 20:50
ВидеоЛещук объяснил голевую ошибку Сафонова
Вчера, 20:41
Соболев признался, что симулировал: «Ну дельфин и дельфин, вообще без разницы, хоть кит!»
Вчера, 20:20
5
«Динамо» при Карпине провело 1-й круг хуже, чем в сезоне, когда команда вылетела
Вчера, 20:11
1
Абаскаль сделал заявление о возвращении в «Спартак»
Вчера, 19:57
4
Мамаев хочет стажироваться у Карпина: «Для меня это идеальный вариант»
Вчера, 19:45
4
Слишкович объяснил, что такое спартаковский дух
Вчера, 19:34
Соболев вспомнил, как поиздевался над Слишковичем: «Гениальная история»
Вчера, 19:30
11
Пономарев одним словом описал тренерский уровень Карпина
Вчера, 19:00
8
Тарасов сказал, чем ему понравился Станкович
Вчера, 18:51
Погребняк дал прогноз на зимнего чемпиона РПЛ
Вчера, 18:43
2
Стала известна позиция Чалова по поводу возвращения в РПЛ
Вчера, 18:35
6
Соболев раскрыл подробности конфликта с Тедеско: «Послали друг друга на три буквы»
Вчера, 18:27
3
Мамаев оценил ничью в матче Россия – Перу
Вчера, 18:18
Глушаков: «Легко возглавлю «Спартак», Станкович до такого уровня не дотягивает»
Вчера, 18:06
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 