Горшков одним словом описал эмоции от упущенной победы над Перу

Защитник сборной России Юрий Горшков прокомментировал упущенную победу в товарищеском матче с Перу.

Товарищеский матч в Санкт-Петербурге закончился вничью со счетом 1:1.

Россияне пропустили на 82-й минуте после дальнего удара Алекса Валеры.

15 ноября Россия примет в Сочи Чили.

«Если бы мы забили второй гол, игра бы закончилась. У соперника два удара и один гол, в остальном даже моментов не было, поэтому обидно. Думали, что они будут настырнее в атаке. Из последних соперников перуанцы по стилю игры похожи на Иран.

Что касается поля, да, оно было неидеальным. В последнее время все начали обращать внимание на поле. Но я бы хотел поблагодарить агрономов, которые весь год ухаживали за газоном. Оно практически всегда идеальное, а в этом матче единственный раз за год было неидеальным», – сказал Горшков.