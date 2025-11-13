Введите ваш ник на сайте
Пономарев одним словом описал игру сборной России против Перу

Сегодня, 00:12
2

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Перу.

«Тягомотина. С такой игрой нам на международных соревнованиях делать нечего. Никакой остроты не было. Вообще ничего нет.

Мы забили лишь благодаря привозу соперника. Это был худший вариант состава сборной Перу. Много раз играл против этой национальной команды и таких бездарностей я еще не видел. Их можно было обыгрывать даже пешком. А у нас по итогу ни класса, ни паса.

Нечего оправдываться нам. Сегодня не на кого было даже глаз положить. Вот мы все хвалим Батракова, Головина, а они сегодня пешком ходили по полю.

Кто впахивать-то будет? А у нас все довольные смотрят, восторгаются пасом пяткой от Миранчука. Тьфу, е-мое», – сказал Пономарев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Перу Россия Пономарев Владимир
Garrincha58
1763013703
Колхоз, но там люди пашут эти же только ходят и топчут поляну, а пижону Головину поле не понравилось надо было в Самаре сыграть
