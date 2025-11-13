Пономарев одним словом описал игру сборной России против Перу

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Перу.

Итоговый счет – 1:1.

Россияне не удержали победу, пропустив на 82-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Тягомотина. С такой игрой нам на международных соревнованиях делать нечего. Никакой остроты не было. Вообще ничего нет.

Мы забили лишь благодаря привозу соперника. Это был худший вариант состава сборной Перу. Много раз играл против этой национальной команды и таких бездарностей я еще не видел. Их можно было обыгрывать даже пешком. А у нас по итогу ни класса, ни паса.

Нечего оправдываться нам. Сегодня не на кого было даже глаз положить. Вот мы все хвалим Батракова, Головина, а они сегодня пешком ходили по полю.

Кто впахивать-то будет? А у нас все довольные смотрят, восторгаются пасом пяткой от Миранчука. Тьфу, е-мое», – сказал Пономарев.