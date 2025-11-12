Головин оценил возможный трансфер Батракова в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о том, что его одноклубником может стать Алексей Батраков из «Локомотива».

– Ходят слухи, что Батраковым интересуется «Монако». Вы выступаете за этот переход?

– Да я вообще за то, чтобы все игроки переходили, если есть желание.

– В «Монако» вас не спрашивали про Батракова?

– Нет.

– Есть ли смысл ему переходить в «Монако»?

– Конечно. Почему нет?

– Можно ли будет воспринимать такой трансфер как трамплин?

– Для кого как. Кто как покажет.