Головин оценил возможный трансфер Батракова в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о том, что его одноклубником может стать Алексей Батраков из «Локомотива».
– Ходят слухи, что Батраковым интересуется «Монако». Вы выступаете за этот переход?
– Да я вообще за то, чтобы все игроки переходили, если есть желание.
– В «Монако» вас не спрашивали про Батракова?
– Нет.
– Есть ли смысл ему переходить в «Монако»?
– Конечно. Почему нет?
– Можно ли будет воспринимать такой трансфер как трамплин?
– Для кого как. Кто как покажет.
- 20-летний Батраков – воспитанник «Локо».
- За главную команду он провел 62 матча, забил 29 голов и сделал 14 ассистов.
- Рыночная стоимость хавбека – 23 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»