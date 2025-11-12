Карпин объяснил, почему игнорирует критику Ильи Мэддисона

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин дал понять, что ему известно о высказываниях Ильи Мэддисона в его адрес, но он не считает нужным на это реагировать.
– Смысл мне отвечать какому-то блогеру? У него большая аудитория – хорошо. Ну и что?
– Вы бы могли на аудиторию как-то повлиять, чтобы болельщики слушали не его, а вас.
– Зачем? Они [болельщики] все равно будут формировать свою повестку в зависимости от результата команды.
- Динамовцы назначили Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Сообщалось, что тренера могут уволить по четырем причинам.
Источник: Sport24