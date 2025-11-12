Реакция Семина на назначение нового гендиректора «Локомотива»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о повышении Бориса Ротенберга, занявшего пост генерального директора московского клуба.

Ранее Ротенберг занимал в «Локо» должность директора департамента развития молодeжного футбола.

На посту гендиректора он сменил Владимира Леонченко.

«Локомотив» завершил 1-й круг РПЛ на 4-м месте с 3-очковым отставанием от лидеров.

«Если такие перестановки будут, это пойдет на пользу клубу. Леонченко не справился со своей работой и не решил задачи команды.

Это единственный человек, который ничего не выиграл, будучи у руля клуба. Также он не справился с «немецким десантом». Он поддерживал эту идею.

А Ротенберг давно в клубе. Академия «Локомотива» при нем стала одной из лучших в стране. Он независимый человек, который хорошо знает футбольное хозяйство, потому что давно в футболе.

Он играл и знает много нюансов. Борис очень трудолюбивый и хорошо знает свою профессию», – заявил Семин.