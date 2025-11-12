Перечислены 2 вещи, за которые стоит поблагодарить Станковича в «Спартаке»

Репортер «Матч ТВ» Владислав Пушкарев прокомментировал отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Две вещи, за которые правда можно поблагодарить Станковича. Первое – хороший отрезок прошлой осенью. Второе – прогресс Наиля Умярова.

В остальном, с работой в «Спартаке» Деян не справился. Результата после доверия со стороны руководства и вложений не было ни в прошлом сезоне, сейчас его тоже нет.

Постоянными истериками Станкович себя закапывал все глубже. И как логичное завершение всему этому – случившиеся в Грозном. Ну не должен так себя вести тренер такой команды как «Спартак». Как этого можно не понимать?

Вадиму Романову максимальная поддержка. Первый матч, еще и дерби. Шансов на победу в нем существенно прибавилось», – написал Пушкарев.