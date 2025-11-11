Генич назвал тренера, который должен сменить Станковича в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на вопрос о желаемой замене для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».
– Кто должен возглавить «Спартак»?
– Вряд ли будут Гарсия и Личка. На данный момент у «Спартака» нет состоявшегося кандидата. Вакантное место, на него многие хотят претендовать, любой свободный тренер может заявлять, что хочет тут работать.
Вот уже Юран высказался, Пятибратов. Важно еще понимать, кто ищет тренера – Некрасов, Кахигао или контрагенты, а, может быть, Мовсесьян.
Учитывая, что генеральный директор играл с легендами «красно‑белых» в футбол, я был бы не против, чтобы «Спартак» возглавил Андрей Тихонов.
Он в том возрасте и статусе, в котором можно тренировать такой статусный клуб. И не нужно обращать внимание на его работу в «Енисее», у которого скромные возможности.
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.