  • Главная
  • Новости
  Генич назвал тренера, который должен сменить Станковича в «Спартаке»

Генич назвал тренера, который должен сменить Станковича в «Спартаке»

Вчера, 22:57
12

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на вопрос о желаемой замене для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

– Кто должен возглавить «Спартак»?

– Вряд ли будут Гарсия и Личка. На данный момент у «Спартака» нет состоявшегося кандидата. Вакантное место, на него многие хотят претендовать, любой свободный тренер может заявлять, что хочет тут работать.

Вот уже Юран высказался, Пятибратов. Важно еще понимать, кто ищет тренера – Некрасов, Кахигао или контрагенты, а, может быть, Мовсесьян.

Учитывая, что генеральный директор играл с легендами «красно‑белых» в футбол, я был бы не против, чтобы «Спартак» возглавил Андрей Тихонов.

Он в том возрасте и статусе, в котором можно тренировать такой статусный клуб. И не нужно обращать внимание на его работу в «Енисее», у которого скромные возможности.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Енисей Спартак Тихонов Андрей Станкович Деян Генич Константин
папандопала
1762891593
борзыкин сейчас на стриме уже третий час орёт, что будет иностранец, что у него инсайд прямо из недр тарасовки. русских даже не рассматривают.
Ответить
VVM1964
1762891840
Должен ? Кому должен ? Сколько должен ?!...
Ответить
Интерес
1762891851
Подержи арбуз...
Ответить
NewLife
1762892931
Езжай лучше с зюбой на дальний восток в одном купе - это тебе ближе, а кого назначить тренером Спартак без тебя разберется.
Ответить
BRO_football
1762894112
Да тут Мостового надо брать без вопросов!
Ответить
18+
