Генич назвал тренера, который должен сменить Станковича в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на вопрос о желаемой замене для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

– Кто должен возглавить «Спартак»?

– Вряд ли будут Гарсия и Личка. На данный момент у «Спартака» нет состоявшегося кандидата. Вакантное место, на него многие хотят претендовать, любой свободный тренер может заявлять, что хочет тут работать.

Вот уже Юран высказался, Пятибратов. Важно еще понимать, кто ищет тренера – Некрасов, Кахигао или контрагенты, а, может быть, Мовсесьян.

Учитывая, что генеральный директор играл с легендами «красно‑белых» в футбол, я был бы не против, чтобы «Спартак» возглавил Андрей Тихонов.

Он в том возрасте и статусе, в котором можно тренировать такой статусный клуб. И не нужно обращать внимание на его работу в «Енисее», у которого скромные возможности.