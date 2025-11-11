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Реакция Ташуева на увольнение Станковича из «Спартака»

11 ноября 2025, 22:10
3

Сергей Ташуев прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Это немножко удивительно – два матча выиграл у «Локомотива» и «Ахмата». У меня такое ощущение, что он сам провоцировал эту ситуацию и хотел уйти. Когда на пресс-конференции он сказал, что хочет к дочери и жене... Тренеры не должны говорить такие вещи – ты на работе находишься.

То, что он на Адама [Ахмадова] наехал – не очень красиво. Это было неправильно с его стороны, это непрофессионально. Журналисты находятся на работе, имеют право спрашивать, а ты веди себя толерантно, отшутись, тем более, матч выиграл, а не оскорбляй человека по принципу «где ты играл».

Учитывая, что слишком много возни вокруг Станковича, нестабильность ситуации в плане футбола, видимо, руководству все это немножко поднадоело, оно немножко наелось такой работой: скандалы, конфликты.

«Спартак», помимо прочего, имиджевый клуб, это высокий уровень. Там мелочей нет, нужно и на пресс-конференциях работать правильно», – сказал Ташуев.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ташуев Сергей Станкович Деян
Комментарии (3)
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oyabun
1762889742
Вот это более похоже на объяснение, почему именно сейчас?
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FWSPM
1762891580
у людей не хватает мозгов понять что он был уволен еще до матча с локомотивом хотя все было очевидно и его поведение это только подтверждает.
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Cleaner
1762892868
Спартак - ИМИДЖЕВЫЙ клуб? Не смешите меня. Имиджевые клубы не УКРЫВАЮТ в своем составе НАРКОТОРГОВЦЕВ!!!...(((
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