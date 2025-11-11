Станкович – в десятке лучших тренеров «Спартака» по числу побед

Уволенный сегодня Деян Станкович стал одним из самых успешных главных тренеров в истории «Спартака».
Под руководством серба команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
По числу побед Станкович опередил Гильермо Абаскаля (36), заняв десятое место в соответствующем рейтинге.
- Олег Романцев – 325
- Константин Бесков – 266
- Никита Симонян – 210
- Николай Гуляев – 130
- Валерий Карпин – 80
- Константин Квашнин – 58
- Массимо Каррера – 49
- Абрам Дангулов – 48
- Василий Соколов – 40
- Деян Станкович – 37
Источник: «Бомбардир»