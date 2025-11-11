Станкович – в десятке лучших тренеров «Спартака» по числу побед

Уволенный сегодня Деян Станкович стал одним из самых успешных главных тренеров в истории «Спартака».

Под руководством серба команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.

По числу побед Станкович опередил Гильермо Абаскаля (36), заняв десятое место в соответствующем рейтинге.