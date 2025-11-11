Введите ваш ник на сайте
  • Ловчев прокомментировал отставку Станковича из «Спартака»

Ловчев прокомментировал отставку Станковича из «Спартака»

Вчера, 20:29
7

Бывший спартаковец Евгений Ловчев отреагировал на увольнение главного тренера Деяна Станковича.

«Результатов нет, «Спартак» как игрушка, уже столько тренеров поменяли! Кто‑то приглашает этих тренеров, а мы их практически не знаем, а потом как только пару‑тройку игр проиграют – до свидания. Нужно находиться внутри, чтобы понимать, что чего и почему. Думаю, руководство все равно с ним какой‑то разговор имеет, а учитывая, какой он возбужденный, наверное, что‑то сказал и разошлись.

Я не поддерживаю это решение. Считаю, что тренеру нужно хотя бы год давать работать. Если бы в наше время не давали работать Бескову, Симоняну и Качалину, они бы не стали великими тренерами, потому что нельзя каждые полгода менять тренеров», – сказал Ловчев.

  • Станкович был в «Спартаке» с лета 2024 года.
  • Контракт был рассчитан до 2027 года.
  • В ближайшем туре РПЛ «Спартак» примет ЦСКА.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Ловчев Евгений
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1762882725
Наверное, он прав.
Ответить
oyabun
1762883816
".. Считаю, что тренеру нужно хотя бы год поработать..". Ловчева память подводит? Станкович тренирует полтора года Спартак. И с осени прошлого года результаты команды только по нисходящей идут. Всё хуже и хуже. Надо было дать время опустить команду на 10-е место?
Ответить
sochi-2013
1762892787
Тогда футбол был про спорт, а сейчас про деньги.
Ответить
Алексей-К-google
1762929047
Ловчев вчера ещё Станковича обсирал первый, сегодня уже тапочки переобул
Ответить
Александр-Балашов-google
1762950119
Интересно, что сейчас изменит И.О.? Абсолютно не понимаю, зачем уволили сейчас, до паузы бы оставили. Хотя может станок и руководство всё послал в разговоре. Ну да ладно. Сейчас коней хлопнем и про Станковича забудут.А не хлопнем, про Серба вспомнят. Всё как всегда.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1762950342
Станкович больше года тренирует,результаты слабые,победы вымученные,игры у команды нет.Но основное -это поведение Станковича,его постоянная нервозность,частые удаления.Смысл его держать если не игры,ни результатов,ни дисциплины.
Ответить
  • Читайте нас: 