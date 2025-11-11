Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»

Бывшая девушка динамовца Муми Нгамале Никки рассказала об отношениях игрока с главным тренером Валерием Карпиным.

Муми изменил Никки на прошлой неделе, но, по словам девушки, это не 1-й случай.

После инцидента Нгамале выставил Никки из квартиры в Москва-Сити.

Муми сейчас в сборной Камеруна.

– Нгамале рассказывал о трудностях в «Динамо»? Ведь в августе вы даже записали видео, где раскритиковали Валерия Карпина.

– Ох, да. Это было на эмоциях. Мы с мамой прилетели в Самару на выездной матч «Динамо». Нгамале должен был выйти в старте, для меня это тоже было важно. Но он остался в запасе, написал мне об этом и что его достал тренер. И я на этих эмоциях записала тот самый кружок.

– И быстро удалили.

– Поняла, что повела себя глупо и могут быть последствия. Думаю, всем и так понятно, что у Нгамале непростые отношения с Карпиным. Не знаю, от кого это идет, хотя сейчас я, как никто другой, вижу, что Муми – очень непростой человек.

– Что именно в нем не так?

– Я знала Нгамале совсем другим. Теперь же очевидно, что у него много масок и личностей. Представьте: человек говорит о семье, о любви и клянется своей дочерью, что никогда не изменял. Он постоянно убеждал, что не сделает больно и никто другой ему в жизни не нужен. И так каждый день! А когда я начала подозревать измены, Муми стал манипулировать, говоря, что ему не нужны отношения без доверия.

В какой-то момент показалось, что у меня уже паранойя, и начала искать проблему в себе. Эти два месяца были адом! Слезы каждый день, истерики. А Муми отдалился, стал холоден. Думала, что я виновата в этом. Сейчас же трезвым умом понимаю: когда у парня столько девушек, не хватает ресурса на человека, который рядом.