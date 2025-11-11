Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец

Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец

Сегодня, 16:20
7

Блогерша Никки Сии, ставшая жертвой измены динамовца Муми Нгамале, рассказала об отношениях с камерунцем.

  • Муми изменил Никки на прошлой неделе, но, по словам девушки, это не 1-й случай.
  • После инцидента Нгамале выставил Никки из квартиры в Москва-Сити.
  • Муми сейчас в сборной Камеруна.

– Чем он вас покорил?

– Переломным моментом стала ситуация, когда у меня пробило колесо на машине. Тогда Муми сам вызвался на помощь, полностью разрулил ситуацию. Тут я увидела, что с ним можно не просто почиллить, а, действительно, во многом на него положиться.

– А как ваша мама восприняла отношения с Нгамале?

– Она хорошо к нему относилась. Муми удалось легко нас обмануть. Он умеет манипулировать людьми.

– Почему Нгамале так сильно хотел отношений? Это связано с проблемами в карьере?

– Отношения начались в мае, и тогда в жизни у Муми все было достаточно стабильно. Не то что сейчас. Наоборот, я связала бы его постоянные измены в последние два месяца с трудностями в футболе. Хотя сейчас понимаю, что Нгамале в целом не может быть верным человеком.

Еще по теме:
Карпин ответил, что будет с Нгамале после публичного скандала 2
Агент Нгамале прокомментировал скандал с участием динамовца 2
Игрок «Динамо» повздорил с охранниками своей бывшей девушки 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Нгамале Муми
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1762867807
вы как хотите - а я верю! гы-гы!
Ответить
Боцман59rus
1762869687
_ а как называть медика женского пола ...медичка?
Ответить
sochi-2013
1762870031
Завтра за балонными ключами очереди. будут. Как пить дать- реклама.))
Ответить
Povedkin
1762870346
с ним можно не просто почиллить, а, действительно, во многом на него положиться.------ Положилась ? А он положил на тебя. Иди дальше чиллить. Гы гы
Ответить
Серый212918
1762872170
Никки? А в паспорте поди Фрося Батарейкина
Ответить
Anton1969
1762875245
Деньги-зло!!! Повелась на бабки, а он просто конь, у которого дымится между ног!!! Увидел фигуристую, чего не запрыгнуть!!! Он и с этой месяца не протянет!!! Увидит ещё какую кобылку и вперёд покрывать!!!
Ответить
Everest13
1762875920
Что есть у футболиста??? Деньги... Что хочет футболист? Много баб, пока есть деньги)))
Ответить
Главные новости
Позиция Юрана насчет назначения в «Спартак»
20:45
5
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
2
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
7
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
10
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
52
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
5
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
4
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
Все новости
Все новости
Ловчев прокомментировал отставку Станковича из «Спартака»
20:29
2
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
5
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
4
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
15
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
39
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 