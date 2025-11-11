Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец

Блогерша Никки Сии, ставшая жертвой измены динамовца Муми Нгамале, рассказала об отношениях с камерунцем.

Муми изменил Никки на прошлой неделе, но, по словам девушки, это не 1-й случай.

После инцидента Нгамале выставил Никки из квартиры в Москва-Сити.

Муми сейчас в сборной Камеруна.

– Чем он вас покорил?

– Переломным моментом стала ситуация, когда у меня пробило колесо на машине. Тогда Муми сам вызвался на помощь, полностью разрулил ситуацию. Тут я увидела, что с ним можно не просто почиллить, а, действительно, во многом на него положиться.

– А как ваша мама восприняла отношения с Нгамале?

– Она хорошо к нему относилась. Муми удалось легко нас обмануть. Он умеет манипулировать людьми.

– Почему Нгамале так сильно хотел отношений? Это связано с проблемами в карьере?

– Отношения начались в мае, и тогда в жизни у Муми все было достаточно стабильно. Не то что сейчас. Наоборот, я связала бы его постоянные измены в последние два месяца с трудностями в футболе. Хотя сейчас понимаю, что Нгамале в целом не может быть верным человеком.