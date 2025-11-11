Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин сказал, будет ли скорректирована задача клуба на текущий сезон.

– Чувствуете давление от результата «Динамо» в РПЛ, учитывая и то, что на неделе ожидается совет директоров «Динамо»?

– Не знаю, будет ли совет директоров на неделе. Давление от совета директоров не чувствую. От результата – да.

– Поменяют ли задачу?

– Это вопрос к совету директоров. Задача, о которой говорили – трофей – понятно, что в чемпионате ее решить будет непросто. Мягко говоря, непросто.