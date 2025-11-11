Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России

«Динамо» готово предложить 3 миллиона евро «Ростову» за покупку защитника Ильи Вахании. Сделка может быть оформлена уже зимой.

Ранее сообщалось, что главный тренер бело-голубых Валерий Карпин также хочет видеть в своей команде другого защитника «Ростова» Виктора Мелехина.