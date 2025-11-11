Сборная России почтила память жертв Великой Отечественной войны в Петербурге

Футболисты сборной России возложили цветы к памятнику жертвам блокады Ленинграда. Они почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

«Начинаем день с важного. Всей командой приехали на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны.

Возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Здесь покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов – защитников Ленинграда», – говорится в сообщении сборной России.