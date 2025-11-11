Карпин рассказал о своем отношении к пиву

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, могут ли футболисты пить пиво.

Ранее стало известно, что пиво может вернуться на футбольные стадионы в ближайшее время.

«Вопрос в том, когда можно себе позволить? В какой момент? Если в аэропорту, после второго матча – могут позволить, ничего за это не будет.

Есть ли разумная доза? Что значит разумная? У каждого своя. Один понюхал пробку и уже пьяный, а другой три литра выпьет – и ничего. Если увижу игрока после матча с пивом, никаких вопросов к нему не будет», – сказал Карпин.