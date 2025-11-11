Дегтярев хотел изменить лимит за несколько недель до старта РПЛ

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассматривал вариант ужесточения лимита на легионеров в РПЛ еще до начала этого сезона.
Документ с новыми ограничениями был полностью подготовлен и уже находился на столе у главы Минспорта. Однако за несколько недель до старта чемпионата вмешался президент РФС Александр Дюков – ему удалось убедить министерство отказаться от поспешных изменений в регламенте.
Ключевую роль в урегулировании ситуации сыграл Алексей Дюмин – бывший губернатор Тульской области, ныне помощник президента России Владимира Путина.
- Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита: клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
Источник: «Чемпионат»