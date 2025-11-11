Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Дегтярев хотел изменить лимит за несколько недель до старта РПЛ

Дегтярев хотел изменить лимит за несколько недель до старта РПЛ

Сегодня, 08:55
2

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассматривал вариант ужесточения лимита на легионеров в РПЛ еще до начала этого сезона.

Документ с новыми ограничениями был полностью подготовлен и уже находился на столе у главы Минспорта. Однако за несколько недель до старта чемпионата вмешался президент РФС Александр Дюков – ему удалось убедить министерство отказаться от поспешных изменений в регламенте.

Ключевую роль в урегулировании ситуации сыграл Алексей Дюмин – бывший губернатор Тульской области, ныне помощник президента России Владимира Путина.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита: клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дегтярев Михаил
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1762846904
было бы забавно посмотреть как некоторые клубы выходили бы из этой ситуации
Ответить
Коста008
1762848876
Что еще раз подтверждает, что это чисто политически мотивированное решение, которое было сформировано под каким-то частным экспертным мнением, вроде тех, что озвучивают некоторые футбольные ветераны на Матч ТВ. Глубоко ситуацию в российском футболе никто не анализировал, предварительных консультаций с клубами не проводили, ситуацию с контрактными обязательствами клубов не изучали. Неподготовленная должным образом законодательная инициатива, которая очень серьезно могла бы повлиять на текущий розыгрыш РПЛ в случае ее продавливания перед сезоном. Президент РФС в этом случае поступил верно, получили нормальный сезон 25/26
Ответить
