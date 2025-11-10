Ташуев – о работе Станковича в «Спартаке»: «Ситуация поменялась в лучшую сторону»

Российский тренер Сергей Ташуев указал на улучшения в игре «Спартака».

– Вам понятен тот футбол, который Станкович ставит в «Спартаке»?

– Сегодня уже можно говорить о том, что Деян стабилизировал состав. Больше не дергается. А то раньше мы не понимали, как он хочет строить игру.

Маркиньос выходил на разных позициях, кто-то еще... Шараханья. Сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону. Футболисты привыкают к своим позициям, своим ролям на поле.

– То есть перспективы у этого «Спартака» просматриваются?

– Во-первых, подопечные Станковича бились против «Ахмата», выдерживали давление, борьбу. Играли по счету, мало что позволили хозяевам после перерыва. Да, пропустили со стандарта. Но в остальном справлялись с давлением.

Грозненцы же обладают неплохой скамейкой. Есть кем усиливать игру. На замену вышли Жемалетдинов, Конате. Но ничего – «Спартак» не дрогнул. Да и Станкович грамотно сработал заменами.

– Поясните, пожалуйста.

– «Ахмат» стал играть в два нападающих, больше задействовал фланги. Деян сразу заменил уставших латералей, Дмитриева поднял повыше. Выпустил свежих Рябчука и Зобнина.

И стало спокойнее. Москвичи сыграли на удержание, добились важной победы.