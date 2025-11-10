Ташуев – о работе Станковича в «Спартаке»: «Ситуация поменялась в лучшую сторону»

Российский тренер Сергей Ташуев указал на улучшения в игре «Спартака».
– Вам понятен тот футбол, который Станкович ставит в «Спартаке»?
– Сегодня уже можно говорить о том, что Деян стабилизировал состав. Больше не дергается. А то раньше мы не понимали, как он хочет строить игру.
Маркиньос выходил на разных позициях, кто-то еще... Шараханья. Сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону. Футболисты привыкают к своим позициям, своим ролям на поле.
– То есть перспективы у этого «Спартака» просматриваются?
– Во-первых, подопечные Станковича бились против «Ахмата», выдерживали давление, борьбу. Играли по счету, мало что позволили хозяевам после перерыва. Да, пропустили со стандарта. Но в остальном справлялись с давлением.
Грозненцы же обладают неплохой скамейкой. Есть кем усиливать игру. На замену вышли Жемалетдинов, Конате. Но ничего – «Спартак» не дрогнул. Да и Станкович грамотно сработал заменами.
– Поясните, пожалуйста.
– «Ахмат» стал играть в два нападающих, больше задействовал фланги. Деян сразу заменил уставших латералей, Дмитриева поднял повыше. Выпустил свежих Рябчука и Зобнина.
И стало спокойнее. Москвичи сыграли на удержание, добились важной победы.
- «Спартак» закончил первый круг РПЛ на 6-м месте с 25 очками в 15 турах.
- Столичная команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.