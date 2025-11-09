Ловчев отреагировал на победу «Спартака» над «Ахматом»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев оценил исход матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

У «Спартака» дубль оформил Пабло Солари.

Москвичи остались на 6-м месте.

Следующий соперник – ЦСКА.

«Для «Спартака» два тайма были непохожими друг на друга. В первом играли в футбол, во втором – отбивались. Такие игроки, за которых миллионы платят, должны взять под контроль мяч и как‑то хоть подержать.

Игорь Дмитриев? Его подачи слева опасны, ему определили место в составе, а теперь он развивается как игрок. И от него таких передач ждут», – сказал Ловчев.