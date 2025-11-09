Реакция болельщиков «Зенита» на неожиданную ничью с «Крыльями Советов»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«В целом все ясно: поле, судья, ретроградный Меркурий.

Но если команда планирует брать чемпионство (а они вроде планируют) – в таких матчах нужно забирать три очка и ехать дальше.

Взять мяч в последние минуты и затолкать, занести, закинуть – что угодно.

А не от контратак Самары вздрагивать», – написали фанаты.