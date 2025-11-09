Реакция болельщиков «Зенита» на неожиданную ничью с «Крыльями Советов»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).
- Голы забили Фернандо Костанца и Максим Глушенков.
- «Зенит» остался на 3-м месте.
- «Крылья Советов» идут в зоне переходных матчей.
«В целом все ясно: поле, судья, ретроградный Меркурий.
Но если команда планирует брать чемпионство (а они вроде планируют) – в таких матчах нужно забирать три очка и ехать дальше.
Взять мяч в последние минуты и затолкать, занести, закинуть – что угодно.
А не от контратак Самары вздрагивать», – написали фанаты.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»