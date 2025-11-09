Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция болельщиков «Зенита» на неожиданную ничью с «Крыльями Советов»

Реакция болельщиков «Зенита» на неожиданную ничью с «Крыльями Советов»

9 ноября, 16:24
14

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«В целом все ясно: поле, судья, ретроградный Меркурий.

Но если команда планирует брать чемпионство (а они вроде планируют) – в таких матчах нужно забирать три очка и ехать дальше.

Взять мяч в последние минуты и затолкать, занести, закинуть – что угодно.

А не от контратак Самары вздрагивать», – написали фанаты.

Еще по теме:
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак» 2
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом» 5
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1762695904
Стесняюсь спросить , "Кафешка" , а мяч занести , закинуть --- это понятно , в судейскую и за шиворот . А затолкать , это куда , неужели туда ,куда я подумал... А прецеденты были ?
Ответить
Taps
1762696064
Семак плавно приведёт команду к 3-4 месту. Надо ещё не.гров поднабрать, а то им голодно на родине.
Ответить
Боцман59rus
1762696269
_ видимо один баклан по клаве стучит, от имени болельщиков
Ответить
Цугундeр
1762696508
Крупное- не крупное, а зрит в корень..) "Так больше жить нельзя." Жванецкий.
Ответить
subbotaspartak
1762697446
Оставьте поле и судей тренерам, болейте...
Ответить
Иван Петров 1986
1762697606
Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» - такое название могли придумать только недоумки с невских болот.
Ответить
Юбиляр
1762697699
Про Меркурий это что-то новенькое, а в целом традиционно-скрепное ! Гыгыгы.
Ответить
FWSPM
1762697957
по итогу занесли только карасеву и то хорошо сохранили хотя бы очко
Ответить
Cleaner
1762699555
Вполне ожидаемая ничья Зенита. Семак пятой точкой предчувствовал такой результат, когда еще за неделю до игры жаловался на поле...)))
Ответить
andr45
1762699663
Как это ни покажется парадоксальным, но ничья с КС объектиный показатель всеобъемлищей деградации «Zénite») В самом деле, если сравнить итоги первого круга текущего и предыдущего сезона, то картина выглядит для кого-то удручающей, а для кого-то радостной) Если в первом круге сезона 24-25 «Zénite» набрал 36 очков, то 25-26 сезоне -29. Соответственно было забито 36 и 29 мячей, а пропущено — 7 и 12. И это при том, что клуб приобрел игроков более, чем на 70 (семьдесят) миллионов евро)
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
1
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
6
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
42
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
4
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
14
Все новости
Все новости
Ловчев прокомментировал отставку Станковича из «Спартака»
20:29
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
14
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
37
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
13:13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 