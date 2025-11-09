Двойник Путина дал оптимистичный прогноз на будущее «Спартака»

Комик, болельщик «Спартака» Дмитрий Грачев, которого называют двойником Владимира Путина, поделился мнением о ситуации в клубе.

Грачев на этой неделе посетил кубковый матч против «Локомотива» (3:1).

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

В 17:30 мск москвичи начнут матч против «Ахмата».

«Игра «Спартака» прекрасная. Очень хорошая. Каждый матч надо играть так. Сезон сложный. Не очень хорошо получается. В прошлом сезоне мы до зимней паузы играли хорошо, потом – плохо. Сейчас наоборот. Так что к концу чемпионата будем на первом месте.

Уход Деяна Станковича? Я думаю, что до конца чемпионата точно не нужно никого менять. А там уже как будет, по результатам», – сказал Грачев.