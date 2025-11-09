Введите ваш ник на сайте
Рабинер дал прогноз, кто заменит Карпина в «Динамо»

9 ноября, 10:29
3

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал кризис в «Динамо».

  • В 15-м туре РПЛ москвичи уступили «Акрону» (1:2) дома.
  • «Динамо» идет на 10-м месте.
  • Следующий соперник – «Динамо Мх».

«Третий в матче «привоз» Фернандеса, ударившего мячом в Рубенса, – и легкий гол Лончара, ставший победным. Сергеев в концовке один мяч отыграл – но на этом всe. «Акрон», нанеся после перерыва шесть ударов, четыре из которых – в створ, и забив два мяча, грамотно распределил силы по матчу, по делу выиграл и обогнал команду Карпина, отправив ее по итогам первого круга в нижнюю половину таблицы. Шок!

Кстати, два последних матча на выезде «Акрон» выиграл у «Ростова» и «Пари НН по 1:0. А дома сыграли вничью с «Локомотивом» и «Зенитом»: пять матчей без поражений. Нижний хоть здорово атаковал и не раз мог забить – несчастный случай, что не сделал это. А когда сегодня, кроме гола Сергеева, особо могло забить «Динамо»? Как можно так атаковать с четверкой Тюкавин – Бителло – Гладышев – Сергеев? Один пас шведой Хосонова (который сам же и перехватил пас динамовцев на своей половине поля) был лучше всего, что сделало «Динамо» в созидании. Хетаг поскромничал, с улыбкой сказав, что это у него случайно получилось: всe было сделано абсолютно осознанно.

«Динамо» в этих же турах: 0:0 в Казани, 1:2 в Питере, 3:5 дома от «Локомотива» и только в 10-м туре – победа 3:2 в Самаре. А дома бело-голубые не выигрывали с 6 тура, с 3:0 над «Пари НН». Да, на этой неделе была прекрасная победа на Кубок в Питере, но Кубок – это совсем другая история. Чемпионат для «Динамо», по сути, закончен. Все ставки в плане результата – только на кубковый турнир.

Тедеев активно отреагировал на очень пассивную игру своей команды в атаке до перерыва и был за это вознагражден хорошей игрой и голом. Карпину тоже логично было бы отреагировать на ноль голевых моментов в первом тайме, но Сергеев вышел уже при 0:1. И оказалось уже поздно. Считаю, что именно главный тренер своими действиями в перерыве «Акрона» выиграл этот матч.

Понимаю эмоции болельщиков, кричавших с трибун так, что было даже слышно в трансляции: «Валера, уходи!». Александр Гришин сейчас в эфире говорит, что хуже «Динамо» было только когда вылетело.

А с другим тезисом Гришина: почему, если мы критикуем Станковича, то не должны делать то же самое по отношению к Карпину, – соглашусь частично. Почти полгода – достаточное время, чтобы более или менее поставить команде игру. Но все же Деян тренирует команду второй сезон, а Валерий Георгиевич – первый. Это существенная разница.

Вот с чем согласен – это с троллингом Александра Бубнова, рассказавшего на днях анекдот с выводом о назначении Карпина: «Шоу они захотели! У вас все было, Личка отлично работал!» Даже второй сезон Марцела, не говоря о первом, – это прекрасная работа по сравнению с тем, что видим сейчас. И в чемпионате никакого прогресса нет. Честно говоря, ожидал, что «Динамо» воодушевится кубковой победой в Санкт-Петербурге, – но ничего подобного.

Мне кажется, Карпин плохо чувствует, когда надо пользоваться куражом отдельно взятого игрока и давать ему новый шанс в основе, – как это было в матче первенства в Питере, когда он не поставил Бабаева после кубкового хет-трика, так и сегодня, когда не поставил с первых минут Окишора.

Увольнять Карпина зимой – по мне, решение бессмысленное. В этом чемпионате уже в любом случае ловить нечего. Считаю, клубу, коль скоро поставил на него, будет правильно дать ему провести зимние сборы, – и тогда уже смотреть. Если и весной не последует бурного прогресса, плюс команда не выиграет Кубок, – тогда всe. Пустой сезон – не то, что может позволить себе клуб с амбициями и деньгами «Динамо». Но убирать к зимнему перерыву – на мой взгляд, слишком рано.

А теперь скриньте мой прогноз: если весной в игре бело-голубых не произойдет решительного перелома, летом Карпина в «Динамо» заменит Андрей Талалаев. Это никакие не инсайды, а чисто внутреннее ощущение», – написал Рабинер.

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Динамо Балтика Карпин Валерий Талалаев Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fibercore
1762680131
И что Талалаев сделает в Динамо? Его тактика на оборону. С ним Динамо будет унылым. Спасти в этом случае может только атакующая лирия, которая доволтно сильна у Динамо, убегая в контратаки. Но надолго ли хватит у них на это сил?
Ответить
SLADE2019
1762682852
Да хоть, папа римский, как говорится. Никто Динамо чемпионом не сделает. Наименование менять надо (и это первый шаг должен быть). Потом и о тренере квалифицированном надо подумать. Вон, Шварц освободился.
Ответить
andr45
1762692560
«летом Карпина в «Динамо» заменит Андрей Талалаев» А как же Черчесов, Семак, Шпилевский?( Их-то куда?
Ответить
