Карпин прокомментировал домашнее поражение «Динамо» от «Акрона»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин назвал причины поражения от «Акрона» в 15-м туре РПЛ (1:2).

– В чем главные причины поражения?

– Во‑первых, медленно играли, атаковали, не хватало скоростей. Во‑вторых, во втором тайме играли невнимательно в обороне.

– Есть персональные ошибки, которые вы могли бы выделить? Потому что в трансляции бросались ляпы Фернандеса.

– Не только у Фернандеса, у многих были ошибки.