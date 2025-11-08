Карпин прокомментировал домашнее поражение «Динамо» от «Акрона»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин назвал причины поражения от «Акрона» в 15-м туре РПЛ (1:2).
– В чем главные причины поражения?
– Во‑первых, медленно играли, атаковали, не хватало скоростей. Во‑вторых, во втором тайме играли невнимательно в обороне.
– Есть персональные ошибки, которые вы могли бы выделить? Потому что в трансляции бросались ляпы Фернандеса.
– Не только у Фернандеса, у многих были ошибки.
- «Динамо» опустилось на 9-е место.
- Впереди пауза на матчи сборных.
- В следующем туре «Динамо» примет «Динамо Мх» (23 ноября).
Источник: «Матч ТВ»